Golpes digitais: veja quais grupos são os mais vulneráveis

Embora os idosos sejam vistos como os mais vulneráveis no ambiente digital, os principais alvos de golpes na internet são jovens entre 16 e 29 anos, segundo levantamento do DataSenado. Especialista alerta para o papel da credibilidade nas fraudes e recomenda senso crítico e cautela.

Os crimes digitais, como clonagem de cartão, invasão de contas bancárias e fraudes em aplicativos de mensagens, atingem milhões de brasileiros todos os anos. Uma ampla pesquisa do Instituto DataSenado, divulgada no fim de 2024, revela que as vítimas mais frequentes dessas ações são os jovens entre 16 e 29 anos, que representam 27% dos atingidos — quase o dobro da faixa acima dos 60 anos, tradicionalmente vista como mais exposta, que soma 16%.