Veja: números da dengue em Piracicaba acendem alerta

As internações mensais acompanham essa evolução: cinco hospitalizações ocorreram em janeiro, 13 em fevereiro, 57 em março e sete até o dia 22 de abril. Durante o terceiro mês do ano, o sistema de saúde enfrentou sua maior pressão, com a alta no número de casos.

Além do impacto nos hospitais, Piracicaba registrou dois óbitos relacionados à dengue em 2025. A Secretaria Municipal de Saúde não revelou informações detalhadas sobre as vítimas ou os bairros mais atingidos pela doença.

As autoridades de saúde alertam para a necessidade de redobrar cuidados com recipientes que acumulam água parada, apontados como principais focos de reprodução do mosquito.