Piracicaba recebe agenda do Corecon-SP com instituições locais

O presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo (Corecon-SP), Odilon Guedes, estará em Piracicaba nos dias 24 e 25 de abril para uma série de encontros institucionais na cidade.

Além dos encontros com o prefeito Helinho Zanatta e o deputado estadual Alex Madureira, o Corecon-SP também realizará reuniões com representantes do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras (SIMESPI), do Instituto Pecege, da Universidade Anhembi Morumbi – Campus Piracicaba e da ESALQ/USP Piracicaba.

Acompanhado dos delegados regionais que representam o Corecon-SP em Piracicaba, Odilon irá apresentar e debater temas voltados ao desenvolvimento do País, reforçando o papel da entidade nas discussões econômicas regionais e nacionais.