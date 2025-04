Sócios ratificam SAF no XV de Piracicaba

Em Assembleia Geral realizada na noite desta terça-feira (22), no ginásio Waldemar Blatkauskas, os sócios do XV de Piracicaba ratificaram, por unanimidade, a constituição da SAF (Sociedade Anônima de Futebol), no clube alvinegro.

Na oportunidade, a Assembleia contou com a participação de 47 sócios, tendo sido registrada, por unanimidade, a aprovação da ratificação da constituição da SAF. Agora, na prática, o Nhô Quim está autorizado pelos associados para trabalhar por uma parceira interessada em investir e gerir o futebol do clube.

A Sociedade Anônima do Futebol “XV de Piracicaba S.A.F.”, foi inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.845.115/0001-03, conforme previsto no caput do Artigo 3º do Estatuto Social do Clube. A referida SAF foi originalmente constituída pelo clube em 15 de agosto de 2022, nos termos da Lei nº 14.193/21.