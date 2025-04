O último pedido do Papa Francisco, horas antes de partir

A mensagem foi lida por Dom Diego Ravelli, Mestre das Cerimônias Litúrgicas Pontifícias, diante dos fiéis reunidos na Praça de São Pedro. Embora debilitado, o papa esteve presente na cerimônia e interagiu com parte dos presentes.

Horas antes de sua morte, o Papa Francisco emitiu uma declaração pública voltada à comunidade internacional e aos líderes mundiais. Durante a celebração do Domingo de Páscoa, no Vaticano, o pontífice pediu o fim dos conflitos armados, o auxílio às populações em situação de fome e a libertação de reféns em áreas de guerra.

Francisco mencionou diretamente a situação em Gaza, além de citar outras regiões afetadas por confrontos. Ele defendeu um cessar-fogo duradouro e destacou a necessidade de preservar a dignidade humana em tempos de guerra. Também chamou a atenção para o aumento de episódios de intolerância religiosa e étnica ao redor do mundo.

Na manhã de segunda-feira (21), o Vaticano anunciou a morte do Papa Francisco, aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo cardeal Kevin Farrell, camerlengo do Vaticano: “Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai”.

O pedido

Antes de sua morte, Francisco pediu orações pelos cristãos que vivem em áreas em conflito, como Líbano, Síria e Iêmen. Ele afirmou que a resolução das disputas deve passar pelo diálogo entre as partes envolvidas.