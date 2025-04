'Legado extraordinário', diz bispo de Piracicaba sobre Francisco

A Diocese de Piracicaba manifestou pesar pela morte do Papa Francisco na última segunda-feira (21). Em nota oficial, assinada pelo Bispo Dom Devair Araújo da Fonseca, a Diocese “une-se em oração pelo descanso eterno do Papa Francisco, em comunhão com toda a Igreja e com todos os homens e mulheres de boa vontade que reconheceram em seu ministério petrino um sinal de esperança e fraternidade para a humanidade”. Jorge Mario Bergoglio faleceu aos 88 anos de idade.

Saiba mais

Em nota, a Diocese de Piracicaba lamentou o falecimento do Santo Padre. No documento, Dom Devair citou que o Papa Francisco deixou um “extraordinário legado”. “Em seu pontificado promoveu incansavelmente a misericórdia, o diálogo e a atenção aos mais necessitados, renovando a presença da Igreja no mundo contemporâneo com seu testemunho de humildade e proximidade”, citou.