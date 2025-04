Mulher que pediu abraço e esfaqueou ex é presa no hospital

A Polícia Militar prendeu em flagrante por tentativa de homicídio a mulher de 37 anos, que esfaqueou o ex-namorado na noite desta sexta-feira (18) em Piracicaba. O ataque aconteceu depois que ela pediu um abraço ao homem durante uma conversa dentro do carro.

VEJA MAIS:

A vítima, de 27 anos, só não morreu graças à agilidade em estancar o sangramento e buscar ajuda na portaria do Ceagesp, na rodovia SP-155/308 (Estrada do Ceasa). Ele contou que a ex pediu a aliança de volta e, em seguida, um abraço. No momento em que a abraçou, ela cravou a faca em seu pescoço. O homem conseguiu sair do carro rapidamente, enquanto a agressora fugiu em alta velocidade.