Mulher pede abraço e crava faca no pescoço do ex em Piracicaba

Uma conversa entre um homem e sua ex-namorada na noite desta sexta-feira (18), acabou em uma tentativa de homicídio, que só não virou tragédia pela agilidade da vítima em conseguir estancar o sangue e procurar ajuda na portaria do Ceagesp em Piracicaba.

O homem de 27 anos foi socorrido em estado grave depois de ser esfaqueado pela ex-namorada, que pediu a aliança de volta e um abraço enquanto conversavam no carro, ao lado da rodovia SP 155/308 (Estrada do Ceasa). No momento do abraço a mulher cravou a faca no pescoço do ex-namorado, que desembarcou rapidamente. Ela fugiu em alta velocidade com o carro.

O rapaz estancou o sangue com a camisa e chegou em desespero na portaria do Ceagesp pedindo ajuda, sangrando muito e quase sem conseguir verbalizar. Ele contou que havia sido atacado pela ex-namorada. Funcionários acionaram o resgate e, em poucos minutos equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU chegaram para prestar os primeiros socorros.