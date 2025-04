Homem é preso com metralhadora caseira no Cantagalo

A equipe chegou até o suspeito depois de uma denúncia anônima. Ele contou que viu um homem entrando numa casa na rua Saturno com o que parecia ser uma metralhadora. A denúncia ainda incluía a descrição do sujeito.

Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram um homem, identificado como R. Ao ser abordado, ele colaborou com os PMs e mostrou onde a arma estava escondida: debaixo do colchão.

No local, a equipe encontrou uma metralhadora de fabricação caseira, com carregador acoplado e uma munição calibre .380. Por ser uma arma artesanal, não deu pra confirmar exatamente o calibre.

O suspeito foi preso, teve os direitos lidos e foi levado sem algemas até o plantão policial. O delegado confirmou a prisão com base no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Ele ficou à disposição da Justiça.