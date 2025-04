Placas são furtadas do Monumento ao Soldado Constitucionalista

O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba recebeu a denúncia do furto de mais placas de bronze instaladas no Monumento ao Soldado Constitucionalista de 1932 situado na praça José Bonifácio. Segundo o presidente da entidade, jornalista Edson Rontani Júnior, é mais um furto somado ao registrado ano passado quando foi retirada a placa com os nomes dos piracicabanos que morreram na Revolução de 1932.

Segundo ele, “isso é um insulto ao luto das famílias que perderam seus membros na última guerra civil brasileira e se empenharam em preservar a democracia que hoje vivemos”.

O Monumento ao Soldado Constitucionalista de 1932 é obra do escultor italiano Lélio Coluccini, contratado pela comissão criada em perpetuar a memória dos piracicabanos que foram aos frontes e batalha. Foi inaugurado em setembro de 1938, desmontado no início dos anos 1980 na remodelação da praça José Bonifácio.