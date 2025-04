Orquestra Educacional é espaço para desenvolvimento artístico

O interessado que possua esse conhecimento mínimo exigido do instrumento e da teoria musical ele passa por uma conversa de esclarecimento e uma pequena avaliação técnica com o maestro. Isso é necessário para que o maestro consiga direcionar o melhor aproveitamento desse aluno dentro do grupo. Certamente esse novo integrante estará sempre ao lado de pessoas com um pouco mais de experiência, que por sua vez, terá a missão de auxiliá-lo nos desafios que aparecerão durante a execução musical. Também vale lembrar que a OEP é uma prática em conjunto, portanto o músico precisa ter seu próprio instrumento. Instrumentos maiores e muito caros esses a orquestra possui, como a família de percussão e contrabaixos acústicos.

A partir disso, como é feito o desenvolvimento desses alunos?

A OEP é uma prática que possibilita acesso de diferentes níveis técnicos no instrumento e de conhecimento musical, partindo daquele conhecimento mínimo exigido. Para que isso aconteça é necessário que todo o repertório desenvolvido pela OEP seja adaptado/arranjado, contendo para cada naipe da orquestra no mínimo 2 níveis de habilidade técnica, um mais simples e o outro mais complexo. Para o ouvinte não faz diferença, isso é necessário para que a OEP cumpra seu papel de inclusão de aprimoramento constante. Conforme o aluno vai estudando, se aprimorando e tendo experiências ele começa a fazer a transição do naipe mais simples para o naipe mais complexo, sempre tendo o auxílio e a orientação dos líderes de naipes, até ter condições técnicas e musicais para executar com excelência o repertório mais complexo da orquestra. Na OEP é assim: quem sabe mais ajuda quem sabe menos e com isso ela está em constante aprimoramento.