Aluno leva pauladas e fica ferido em saída de escola

Um aluno foi agredido com golpes de madeira na noite desta terça-feira (13), na saída da Escola Estadual Alfredo Cardoso, no Bairro Alto em Piracicaba.

De acordo com testemunhas, um jovem, acompanhado de outro colega, esperou a vítima na saída da escola e desferiu vários golpes com um pedaço de madeira, mesmo diante de outros estudantes. O aluno foi atingido no rosto e nos braços.

Populares relataram que o motivo do ataque teria sido ciúmes relacionados à ex-namorada do agressor, mas os detalhes não foram confirmados pela polícia e ainda estão sendo apurados.