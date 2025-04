Morte na academia: Professor Yuri é sepultado em Piracicaba

Em clima de grande comoção e perplexidade, familiares e amigos sepultaram na tarde desta sexta-feira (18) no Cemitério da Vila Rezende, o professor Yuri Lopes, de 27 anos, que morreu na manhã desta quinta-feira (17) durante um treino na academia Malibu, no Jardim Elite em Piracicaba.

De acordo com relatos, o rapaz passou mal após realizar uma atividade física, se queixou de dores no estômago e foi para uma sala, onde caiu inconsciente após sofrer uma parada cardíaca. Ele foi amparado por colegas da academia até a chegada do SAMU. Apesar dos esforços da equipe médica, Yuri Lopes morreu no local.