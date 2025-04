Pitbull mata a mordidas tutora que estava convulsionando

Stefane Xavier da Silva, de 31 anos, morreu no último domingo (13/4) após ser brutalmente atacada por um cachorro da raça pit bull em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a companheira da vítima, Stefane teria sofrido uma convulsão antes do ataque, o que pode ter causado a reação do animal, que a atacou violentamente, dilacerando sua jugular e parte do rosto.

A tragédia ocorreu dentro da casa da família, onde estavam também a companheira da vítima e a filha dela, um bebê de apenas 4 meses. “Ela passou mal no chão e ele estranhou. Fiz de tudo para tirar ele de cima dela, mas não consegui”, relatou a companheira, que preferiu não se identificar. Desesperada, ela tentou buscar ajuda com vizinhos, mas ninguém se aproximou por medo da agressividade do cão.

