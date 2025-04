Praia de SP se torna point para sexo grupal e revolta moradores

A orla do bairro Maracanã, em Praia Grande (SP), tem sido usada como ponto de encontros sexuais noturnos, gerando revolta entre os moradores. A prática, que ocorre principalmente entre homens mais velhos e garotos de programa, deixa um rastro de sujeira, com camisinhas usadas espalhadas pela areia.

De acordo com uma moradora que prefere não se identificar, os encontros são marcados por meio de um grupo de WhatsApp chamado “Nu na PG”, desativado após a repercussão do caso. O trecho mais afetado vai do posto de salva-vidas até a altura do número 10.152 da Avenida Presidente Castelo Branco.

