Bebês da UTI Neonatal da Santa Casa viram coelhinhos da Páscoa

Os pais presentes durante a visita expressaram sua gratidão pela iniciativa. Onilson da Silva Oliveira, pai da pequena Mavie, destacou a importância do gesto em meio à espera pela alta da filha, que nasceu prematura no dia 27 de março, com 30 semanas. "Achei muito legal essa iniciativa da UTI Neo e só tenho que agradecer a Deus e à equipe. A Mavie evoluiu muito bem nesses dias e agora é aguardar, pois cada dia é um passo", afirmou.

Os gorrinhos, feitos de malha tubular e algodão, adornaram os bebês. Aqueles que não puderam usar o gorro tiveram o acessório colocado nos polvos que recebem no momento da internação, proporcionando uma lembrança afetiva. As enfermeiras Renata Martinez Colombe, Letícia Angotti Américo da Silvia, Antonia Andrea Silva Teixeira e Luciana Aparecida de França Ribeiro, também decoraram toda a unidade, incluindo o corredor. Para marcar a data, elas confeccionaram ovos com o 'carimbo' dos pés e o nome de cada bebê, permitindo que os pais guardem essa lembrança.

As enfermeiras ressaltaram a sensibilidade do momento: "Sabemos o quanto é difícil deixar os bebês na UTI e épocas festivas são ainda mais sensíveis para os pais. Então, decidimos presenteá-los para que, no futuro, se recordem com carinho dessa época."