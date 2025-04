Correr pode ajudar na saúde do coração?

De acordo com instituições de pesquisa em saúde, o exercício aeróbico, como a corrida, auxilia no fortalecimento do sistema circulatório, melhora a eficiência cardíaca e contribui para o controle da pressão arterial.

A corrida promove o aumento da frequência cardíaca de forma controlada, o que estimula o músculo cardíaco e melhora o bombeamento do sangue pelo corpo. Essa adaptação fisiológica, quando realizada de forma contínua e segura, pode reduzir o risco de hipertensão, infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Além disso, a atividade ajuda a equilibrar os níveis de colesterol, com impacto positivo na redução do colesterol LDL e no aumento do HDL, o que favorece a circulação sanguínea e reduz o acúmulo de placas nas artérias.

Frequência e intensidade

Especialistas recomendam ao menos 150 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade intensa, como a corrida. A prática deve ser ajustada de acordo com a condição física de cada pessoa e acompanhada por um profissional de saúde, especialmente no caso de indivíduos com histórico de problemas cardíacos.

Precauções