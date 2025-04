Babar durante o sono pode ter relação com 6 problemas de saúde

5. Dificuldade para Engolir

Alterações anatômicas decorrentes da respiração pela boca podem prejudicar a deglutição, dificultando a coordenação entre respirar e engolir.

6. Qualidade do Sono

A respiração oral afeta a qualidade do sono, resultando em sonolência diurna, dificuldade de concentração, olheiras, aumento da ocorrência de cáries e diminuição do desempenho físico.

Como Tratar a Respiração Oral?

Quem respira pela boca, seja durante o dia ou à noite, deve buscar tratamento para garantir que a respiração seja feita pelo nariz. O primeiro passo é realizar uma avaliação com um otorrinolaringologista para investigar possíveis causas anatômicas. Caso necessário, o médico pode indicar tratamentos cirúrgicos ou medicamentosos.