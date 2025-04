Alimentos que podem estar destruindo sua libido sem você saber

10. Alimentos ricos em gorduras saturadas

Essas gorduras, presentes em fast food e em algumas carnes, podem afetar a saúde cardiovascular, essencial para o desempenho sexual.

Manter uma alimentação equilibrada e variada, com foco em alimentos in natura, contribui para a regulação hormonal e o funcionamento adequado do organismo como um todo. Em caso de alterações persistentes na libido, é recomendada a avaliação com um profissional de saúde.