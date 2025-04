Paixão de Cristo de Piracicaba terá ônibus de graça para plateia

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes disponibiliza a partir desta quarta-feira (16) a linha 001-Especial Paixão de Cristo, para quem for ao Engenho Central assistir ao espetáculo Paixão de Cristo. A primeira encenação do espetáculo será nesta quarta, e o serviço de transporte será gratuito. O transporte segue até domingo (20) com saídas do Terminal Central de Integração (plataforma B1) até a Ponte Pênsil, na Rua do Porto, próximo ao Engenho Central.

A linha especial foi criada para facilitar o deslocamento do público que vai assistir à tradicional encenação da Paixão de Cristo, além de atender a equipe envolvida nas apresentações. O espetáculo acontece no Engenho Central, um dos principais espaços culturais da cidade.