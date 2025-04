Feriadão: veja o que abre e fecha em Piracicaba

Museu da Água e Aquário – Estarão fechados nos feriados de Sexta-Feira Santa, 18/04, e Tiradentes, 21/04. Sábado e domingo, 19 e 20/04, estarão abertos em horário normal, das 9h às 17h.

Cultura – Sede da Secretaria de Cultura, Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, Quiosque da Leitura (Parque da Rua do Porto), Armazém 8A - Exposição Permanente do Cedhu, Centros Culturais Nhô Serra, Hugo Pedro Carradore, Antonio Pacheco, Maria Dirce e Isaíra Aparecida Barbosa – “Zazá” e Teatro Municipal Erotides de Campos (Teatro do Engenho), fechados de 18 a 21/04.

Casa do Povoador - aberta 19 e 20/04; sábado e domingo das 13h às 17h, fechada nos demais dias. Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) - aberto apenas na sexta-feira 18/04; das 10h às 16h; fechado nos demais dias. Museu Prudente de Moraes – abre das 10h às 14h, nos dias 18 e 21/04. Pinacoteca Municipal Miguel Dutra com funcionamento normal todos os dias, das 9h às 17h.