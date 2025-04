Juliana acusa, Otávio rebate: entenda o embate dos famosos

Em entrevista à Quem, Mesquita detalhou sua versão dos fatos: "Basicamente o que aconteceu, há quase 10 anos, foi uma 'brincadeira'. Não teve nada. Todo mundo brincou, deu risada. A gente se encontrava nos bastidores e nunca houve nenhum problema. A prova de que não houve nada de ruim é que [no dia da gravação] eu estava com minha ex-mulher e o meu filho no camarim".

Em resposta ao vídeo divulgado por Juliana Oliveira detalhando uma denúncia de estupro ocorrida após sua participação no programa "The Noite", do SBT, em 2016, o apresentador Otávio Mesquita se manifestou novamente nesta terça-feira (15), classificando o episódio como uma "brincadeira pré-combinada" e expressando "pena" pela humorista.

O apresentador revelou seu choque inicial com a denúncia tardia: "No começo, fiquei muito chateado. Como é que pode uma pessoa simples, como eu, ter feito uma ação depois de 10 anos? Quando aconteceu [a denúncia] fiquei muito preocupado. Não sei se alguém manipulou a cabeça dela".

Mesquita também questionou a ausência de reclamação por parte de Juliana na época do ocorrido: "Mesmo sendo a pessoa que fui prejudicada, tive que entrar com um processo [de danos morais] contra ela para me defender. Hoje passei de quase um milhão de seguidores [no Instagram], e todos estão a meu favor. Recebi ligações de celebridades [me apoiando]. Fico triste, porque a Juliana vai passar por um problema que não deveria passar. Que estupro? Jamais faria isso. Tenho 65 anos de idade e 40 anos de televisão e nunca tive nenhum processo contra mim. Sempre respeitei as pessoas, sempre tive bom humor".

O apresentador enfatizou a implausibilidade da acusação diante da presença de sua família no set: "Se ela não tivesse gostado, teria pedido para não colocar a imagem no ar. Como vou fazer uma brincadeira dessa se minha ex-mulher e meu filho estavam lá? Tenho pena dela, apesar do que ela fez, porque ela será prejudicada. Fez por ser manipulada por alguém".