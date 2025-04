VÍDEO: 'Brincadeira' de estudantes resulta em adolescente grávida

A professora Andrea Vermont viralizou nas redes sociais, expondo uma prática de risco entre adolescentes: a chamada "roleta russa". Segundo a educadora, uma aluna de apenas 13 anos engravidou após participar dessa "brincadeira" em uma festa, sequer sabendo a identidade do pai da criança.

Em sua participação no podcast 3 Irmãos, Andrea Vermont detalhou o que consiste essa prática perigosa: "Você sabe o que é roleta russa? Os meninos se sentam em várias cadeiras, ficam com ereção e as meninas passam sentando". A professora relatou a conversa impactante com a aluna: "[Ela me disse:] ‘E eu engravidei em uma roleta russa, então, eu não sei de quem [engravidei]'."