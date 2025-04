10 animações do Studio Ghibli que poucos assistiram, mas deveriam

4. Sussurros do Coração (1995)

O filme acompanha uma jovem que frequenta a biblioteca e se depara com um leitor que compartilha dos mesmos interesses literários. A partir disso, inicia uma busca por autoconhecimento e definição de metas pessoais. Escrito por Hayao Miyazaki e dirigido por Yoshifumi Kondo, o longa tem Brittany Snow e David Gallagher como dubladores na versão americana. A avaliação crítica é de 95% no Rotten Tomatoes, com nota 7,8 no IMDb.

5. O Castelo no Céu (1986)

A narrativa segue dois jovens em busca de uma ilha flutuante chamada Laputa, enquanto tentam proteger um cristal de um grupo militar. Foi o primeiro título lançado oficialmente pelo Studio Ghibli, com roteiro e direção de Hayao Miyazaki. O elenco de voz em inglês inclui Anna Paquin, Mandy Patinkin e James Van Der Beek. O filme tem aprovação de 96% no Rotten Tomatoes e nota 8 no IMDb.

6. Nausicaä do Vale do Vento (1984)

Ambientado em um futuro pós-apocalíptico, acompanha a princesa Nausicaä em sua tentativa de evitar conflitos e restaurar a paz entre os humanos e a natureza. Produzido antes da fundação oficial do Studio Ghibli, o filme é considerado um de seus precursores. Shia LaBeouf, Patrick Stewart e Alison Lohman dublam a versão americana. O título foi avaliado com 90% no Rotten Tomatoes e nota 8 no IMDb.