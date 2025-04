Vai chover no feriado em Piracicaba? Veja como fica o tempo

Piracicaba continua com chances de chuva nesta quarta-feira (16) e o clima nublado deve se estender pelo feriadão, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). De acordo com a previsão, nos próximos dias as chances de chuva diminuem, assim como as temperaturas máximas que começam a cair.

Nesta quarta, a máxima prevista é de 28°C. Há chances de pancadas de chuva que podem vir acompanhadas por raios e trovões no período da tarde e à noite. Na quinta-feira (17), a mínima prevista é de 19°C e a máxima é de 28°C, com previsão de céu nublado e poucas chances de chuva. Na sexta-feira (18), a mínima prevista é de 18°C e a máxima é de 31°C, também com previsão de clima nublado e com poucas chances de chuva.