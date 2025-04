Os eletrodomésticos que mais consomem energia

O consumo de energia elétrica nas residências brasileiras é influenciado por diversos fatores, como número de moradores, hábitos de uso e tipos de eletrodomésticos presentes no ambiente. Entre os diversos aparelhos conectados à rede elétrica, alguns se destacam por exigirem maior carga energética, contribuindo diretamente para o aumento do valor da fatura mensal.

1. Chuveiro elétrico

O chuveiro elétrico lidera a lista de consumo devido à potência elevada e à frequência de uso, principalmente em meses mais frios. Um modelo comum pode atingir entre 3.000 e 5.500 watts (W). O tempo de banho é o principal fator que determina o impacto na conta de luz. Um banho diário de 15 minutos, por exemplo, pode representar até 30% do consumo mensal de energia em algumas residências.

Sugestão de uso: Reduzir o tempo de banho e utilizar o modo "verão" sempre que possível.

2. Ar-condicionado

O ar-condicionado aparece entre os principais consumidores de energia, com destaque para os modelos que operam por longos períodos e em temperaturas muito baixas. Equipamentos com potência entre 9.000 e 12.000 BTUs podem consumir entre 20 e 40 kWh por mês, dependendo do tempo de uso.