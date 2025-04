As melhores (e piores) marcas de espaguete dos supermercados

O teste foi conduzido de forma cega, ou seja, os participantes não sabiam quais marcas estavam provando. A sêmola de trigo duro, matéria-prima usada em todas as amostras, é conhecida por resultar em uma massa mais firme após o cozimento.

Um teste realizado pelo perfil Ceia Clandestina comparou 15 marcas de espaguete feitas com sêmola de trigo duro. O objetivo foi verificar diferenças de sabor e textura entre os produtos disponíveis nos supermercados.

A marca que obteve o pior desempenho foi a Flor de Lis, fabricada pela mesma empresa responsável pela Barilla. Segundo os avaliadores, o espaguete apresentou textura grudenta e sabor desagradável, mesmo sendo retirado do fogo no ponto recomendado.

As marcas com melhor avaliação foram Galo, que ficou em primeiro lugar, e Dona Benta e Petybon, que empataram na segunda colocação. O terceiro lugar ficou com a marca Qualitá.

De acordo com Gustavo Pratis Mattos, responsável pelo perfil que realizou o teste, o espaguete da Galo chamou atenção por possuir certificação Kosher. A diferença de sabor entre Galo, Petybon e Dona Benta foi considerada pequena, mas a textura teve influência no resultado final.