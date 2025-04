Homem é preso com supermaconha 'ice', R$5 mil e arma restrita

Uma abordagem de rotina terminou em flagrante pesado na tarde desta segunda-feira (14) no bairro Areião, em Piracicaba.

Policiais do BAEP desconfiaram de um Hyundai HB20 e decidiram abordar o motorista, um jovem de 25 anos. Com ele, nada de ilegal foi encontrado, mas dentro do carro havia porções de maconha tipo “Ice”, diversas munições e R$ 600 em dinheiro.

A situação ficou ainda mais séria quando os policiais foram até a casa do suspeito. Lá, encontraram uma pistola Taurus calibre .380 com mira a laser, municiada e com a numeração raspada, além de um pote com flor de maconha, R$ 4.710 em espécie, uma máquina de cartão e outros itens ligados ao tráfico.