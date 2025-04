XV empresta Igor Bolt para equipe da Série B do Brasileiro

Destaque do XV de Piracicaba no Campeonato Paulista, o atacante Igor Bolt foi negociado por empréstimo com a Ferroviária. A equipe de Araraquara começou no último final de semana as disputas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Igor Bolt tem contrato com o Nhô Quim até 31 de dezembro de 2028 e a tendência é que volte para o Alvinegro Piracicabano no final do ano, ao término da Série B, para disputar a Série A2 do Paulista de 2026 com a camisa do XV de Novembro.

“Muito feliz com a oportunidade que estou tendo na Ferroviária. Entusiasmado para disputar essa Série B do Campeonato Brasileiro para ajudar a alcançar os objetivos do clube”, declarou o jogador, em sua apresentação oficial, na Fonte Luminosa.