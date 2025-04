Jovens mortas: motorista pode ter participado de racha

As amigas atravessavam a avenida quando foram violentamente atingidas por um carro em alta velocidade. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver as jovens conversando enquanto cruzavam a faixa. No instante do impacto, o semáforo mudava do verde para o amarelo.

As jovens de 18 anos, Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa, morreram tragicamente na noite de quarta-feira (9), após serem atropeladas enquanto atravessavam a faixa de pedestres na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Elas haviam saído para comemorar a conquista do primeiro emprego.

A força da colisão arremessou os corpos de Isabela e Isabelli por mais de 50 metros. As duas morreram no local.

O motorista envolvido no atropelamento é um estudante de Direito da Universidade de São Caetano do Sul. Ele permaneceu no local e foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Ainda assim, ele foi encaminhado à Delegacia da cidade, onde prestou depoimento e foi preso em flagrante por homicídio. A audiência de custódia está prevista para ocorrer nesta quinta-feira (10).

Em seu depoimento, o motorista alegou que o semáforo estava verde no momento da travessia. No entanto, de acordo com as imagens analisadas pela Polícia Civil, o sinal já estava amarelo quando o veículo atingiu as vítimas. A mesma análise também indica que o carro trafegava em alta velocidade, acima do limite permitido de 60 km/h.