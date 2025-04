Colisão entre motos mata dois na SP 151

Um acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de dois homens na tarde desta quarta-feira (9), na Rodovia Doutor João Mendes da Silva Júnior (SP-151), que liga Limeira a Iracemápolis na Região Metropolitana de Piracicaba.

A colisão ocorreu na altura do km 1 da rodovia. Segundo informações, uma das motos teria acessado a via no momento em que foi atingida, causando o impacto violento. Um dos condutores morreu no local. O outro chegou a ser socorrido por uma equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais Rodoviários e peritos da Polícia Científica estiveram no local para apurar as causas do acidente. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária.