Privada entupida de fezes é pivô de briga e tiroteio entre irmãos

O caso aconteceu em Belo Horizonte (MG), nesta quarta-feira (9). O homem foi baleado no braço e a mulher desmaiou após a pancada na cabeça. Os policiais militares foram acionados por volta das 17h15, após vizinhos ouvirem disparos de arma de fogo e gritos vindos do apartamento.

Um vaso sanitário entupido com fezes foi pivô de uma briga entre irmãos, um homem de 69 e uma mulher de 68 anos, que terminou com um deles baleado e outra desmaiada, após ser atingida na cabeça com um pedaço de madeira.

Quando chegaram ao imóvel, os policiais foram recebidos pelo idoso, com a arma na mão e seis munições deflagradas. À polícia, ele disse para 'ter cuidado com a irmã' dele, que estava caída, porque ela seria "perigosa" e poderia pegar mais armas no quarto.

No quarto, os policiais encontraram a idosa com outro revólver calibre 38, com seis munições intactas, além de um rifle calibre 22 sem munição. Ela estava desacordada, com hematomas e sangramentos na cabeça.

De acordo com o idoso, ele chegou ao apartamento, onde vive com a irmã, por volta das 16h30 e usou o banheiro. No entanto, o vaso ficou entupido e a descarga apresentou defeito. Por isso, a irmã reclamou e eles começaram a brigar.