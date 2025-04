Homem é preso com arma e 58 kg de drogas pelo Baep em Piracicaba

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (9) no bairro Bem Viver em Piracicaba, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A prisão foi realizada por policiais do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante a Operação 100 Dias, com apoio do setor de Inteligência.

A ação ocorreu a partir de uma denúncia anônima, que indicava a participação do suspeito em atividades criminosas na região. Após análise das informações, as equipes foram até o imóvel apontado, onde encontraram grande quantidade de drogas, armamentos e equipamentos utilizados no preparo e distribuição dos entorpecentes.

Foram apreendidos, 70 tijolos e 441 porções de maconha (totalizando 58 kg), além de 136 porções de cocaína (800 g), um revólver calibre .38 com seis munições, dez munições calibre .22, uma prensa hidráulica, duas balanças de precisão, utensílios diversos e ferramentas utilizadas na manipulação da droga.