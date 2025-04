Descubra os 3 medicamentos que elevam em 79% o risco de demência

Uma pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia, publicada no Journal of Alzheimer’s Disease, identificou que o uso contínuo de medicamentos para induzir o sono, como zolpidem, clonazepam e diazepam, está associado ao aumento do risco de desenvolver demência.

Os dados mostram que o risco é mais elevado entre pessoas brancas, com aumento de até 79% na probabilidade de desenvolvimento da condição entre aqueles que utilizavam frequentemente esse tipo de medicamento, em comparação com os que faziam uso esporádico ou inexistente.

O que diz o estudo