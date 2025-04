10 segredos da ciência para envelhecer com saúde e vitalidade

A jornada do envelhecimento é uma certeza, mas a forma como a percorremos está em nossas mãos. A ciência moderna desvendou um conjunto de hábitos e práticas que comprovadamente promovem um envelhecimento saudável, traduzindo-se em mais anos de vida com qualidade. Especialistas são unânimes: cuidar do corpo e da mente é o segredo para uma longevidade plena e um bem-estar duradouro. Descubra 10 dicas baseadas em evidências científicas para abraçar o envelhecimento da melhor maneira:

1. Movimento é Vida: O Poder da Atividade Física para um Corpo Jovem

Exercitar-se regularmente é um dos pilares do envelhecimento saudável. Seja através de uma simples caminhada, do fortalecimento muscular na academia, da leveza da natação ou da flexibilidade do yoga, a atividade física preserva a força, o equilíbrio, a agilidade e a saúde dos ossos, prevenindo quedas e fraturas. Um estudo no Journal of Aging and Physical Activity demonstra que indivíduos ativos têm menor risco de desenvolver doenças crônicas e sofrer declínio cognitivo com o passar dos anos.