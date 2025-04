'Mel Lisboa Canta Rita Lee' é destaque em Piracicaba

A atriz Mel Lisboa traz a Piracicaba o espetáculo Mel Lisboa Canta Rita Lee, nesta quinta-feira (10). O evento acontece no Golden Hall a partir das 19h30. Os ingressos ainda estão à venda e podem ser comprados pela plataforma Tycket.

Baseado no livro da rainha do rock brasileiro, o espetáculo narra desde a infância de Rita Lee, passando pela trajetória nos Mutantes, até a carreira solo da cantora, a relação com Roberto de Carvalho e a prisão durante a ditadura militar.

O espetáculo é composto por 30 músicas de toda a carreira da artista e tem aproximadamente duas horas de duração.

A peça tem roteiro e pesquisa de Guilherme Samora, com texto de Márcio Macena, que também assina a direção ao lado de Débora Dubois e com a atriz Mel Lisboa.

A interpretação de Rita Lee rendeu a Mel Lisboa os prêmios APCA e Shell, e é garantia de momentos engraçados e comoventes da cantora, além de figuras ilustres da música nacional que passaram pela vida de Rita Lee.