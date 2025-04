Cíntia Chagas desembarca em Piracicaba para palestra imperdível

A professora de português mais famosa do Brasil, Cíntia Chagas, desembarca em Piracicaba no dia 30 de abril, às 18h30, no Clube Cristóvão Colombo, para uma noite que promete ser inesquecível. Na ocasião, ela apresenta a palestra “Comunique-se com Elegância”, em que, com seu estilo irreverente e envolvente, irá ensinar como falar com clareza, sofisticação e confiança.

Com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, Cíntia conquistou o público ao unir domínio da língua portuguesa com muito humor, tornando temas como gramática e comunicação acessíveis e atraentes. Sua autenticidade e carisma transformaram suas palestras em verdadeiros espetáculos que encantam plateias por todo o país.

Reconhecida por seu impacto imediato na forma como as pessoas se comunicam, Cíntia percorre o Brasil com eventos sempre lotados, reunindo empresários, estudantes e profissionais que buscam aprimorar sua expressão verbal e escrita. Suas apresentações são marcadas por uma energia contagiante, conteúdo relevante e uma didática que mistura leveza e profundidade.