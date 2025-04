Reajuste de 5% para servidores de Piracicaba será pago na sexta

A Prefeitura de Piracicaba informou que vai repassar o reajuste de 5% aos servidores públicos já nesta sexta-feira (11). O valor foi aprovado em assembleia realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Piracicaba e Região no último dia 27 e é retroativo a março.

A lei nº 10.247, que dispõe sobre o reajuste foi publicada no Diário Oficial do Município de terça-feira (8), após aprovação do reajuste pela Câmara Municipal. O índice de 5% repõe a inflação do período de março de 2024 a fevereiro de 2025. Os cálculos foram feitos com base nos indicadores de preço (IPC-Fipe, INPC-IBGE, IPCA-IBGE) do período.