Audiência discute 5 novos pedágios na região de Piracicaba

A audiência foi agendada a pedido da deputada estadual Professora Bebel (PT) e da Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para discutir os pedágios proposto pelo governador. O objetivo da audiência pública é debater a instalação e as consequências dos pedágios para a região. “A SP-304 já foi duplicada há 40 anos e não há motivos suficientes para a colocação dos pedágios que só irá penalizar a população e deixar os produtos que circulam pela rodovia ainda mais caro na mesa da população de toda região”, diz a deputada.

Pela proposta do governador Tarcísio de Freitas, serão colocados pedágios na SP-304 com tarifas que irão variar de R$ 1,83 a R$ 3,48 para automóveis simples, sendo que poderá chegar a R$ 4,01 no km 122, em Americana, após a implantação de faixa adicional entre os km 120 e 137, obra prevista para o terceiro ano da concessão da rodovia. O Governo de São Paulo também prevê instalar pórticos nos km 144, em Santa Bárbara d’Oeste, e 154, em Piracicaba. A medida está prevista no plano de concessão das rodovias da Rota Mogiana, que inclui a Luiz de Queiroz. Os motoristas de automóveis simples deverão pagar R$ 2,78 em Piracicaba, R$ 1,83 em Santa Bárbara e R$ 3,48 em Americana – os valores são multiplicados conforme o tipo do veículo. Além disso, haverá dois pedágios na antiga estrada de Tupi.

Frente Parlamentar

Na sessão da última segunda-feira (7), a Câmara de Piracicaba aprovou o projeto de decreto legislativo que institui a "Frente Parlamentar Contra a instalação de Pedágio na SP-304". A proposta é de autoria do vereador Gustavo Pompeo (Avante) e coautoria dos demais 22 parlamentares. Também foi aprovado o requerimento do vereador Cássio Luiz Barbosa (PL), para a realização de audiência pública para debater e discutir a criação de rotas de fuga, bem como soluções viárias alternativas, para minimizar os engarrafamentos e melhorar a segurança no tráfego causado pelas obras em andamento no trecho urbano da rodovia.