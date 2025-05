Morte de mãe e filha: Donos de casa incendiada podem ser presos

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de duas mulheres em um incêndio ocorrido na madrugada desta quarta-feira (7), em Rio das Pedras, na Região Metropolitana de Piracicaba. Jailda Santos da Silva, de 65 anos, e sua filha Erica Cristina da Silva Santos, de 34, não resistiram após as chamas tomarem a casa onde moravam.

De acordo com as autoridades, o fogo teria começado por um curto-circuito no quadro de energia da residência, atingindo um móvel inflamável e se espalhando rapidamente. A investigação aponta falhas na estrutura elétrica do imóvel e já considera que houve negligência.

A Polícia pretende responsabilizar os donos do imóvel pelo crime de incêndio culposo com resultado morte, conforme previsto no Código Penal. Caso a culpa seja confirmada, os envolvidos podem ser presos.