Abandono e medo cercam a Praça do TCI em Piracicaba

A Praça do Terminal Central de Integração (TCI), em Piracicaba, virou sinônimo de abandono, insegurança e medo. Moradores e trabalhadores da região denunciam o cenário de descaso que se instalou no local de grande fluxo no coração da cidade.

Roupas sujas, colchões improvisados, móveis velhos, lixo espalhado e materiais diversos ocupam o espaço, que há muito deixou de ser apenas uma praça. Em meio ao movimento diário de estudantes e funcionários do comércio central, pessoas em situação de rua passaram a ocupar o local, dormindo ao relento, em plena luz do dia.

"Não me sinto à vontade passando aqui, mas não tem outra alternativa. Essa praça podia ser mais cuidada", desabafa a vendedora Larissa Leidiane, de 18 anos. O balconista Thiego Menezes Alcarde, de 26, também demonstra indignação: "O aspecto da praça é muito ruim. As pessoas dormem na terra, e isso no centro da cidade."