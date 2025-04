Piracicaba registra menor temperatura do ano no fim de semana

Piracicaba registrou no domingo (6) a menor temperatura do outono até agora, segundo dados do Posto Meteorológico da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz). A mínima registrada foi de 16°C, segundo o posto. A queda na temperatura foi causada pela chegada da primeira frente fria do outono, que ganhou força em Piracicaba e região na sexta-feira (4).

A primeira semana de abril começou com o registro de temperaturas mais amenas em decorrência do início do outono em Piracicaba. em três dias, a cidade registrou mínimas abaixo dos 20°C. Além do domingo, o dia 1° de abril registrou mínima de 18,9°C e no sábado, 5 de abril, a mínima registrada foi de 17,1°C. A previsão do tempo, porém, indica que a frente fria deve perder força na quarta-feira (9), quando as temperaturas voltam a subir. Na terça-feira (8), a mínima, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) deve ficar entre 15°C e 31°C, com previsão de céu encoberto por nuvens e clima ensolarado. De acordo com o Cepagri-Unicamp, “uma área de baixa pressão entre o sul e o sudeste brasileiros proporciona condição de tempo instável. Essas chuvas podem ocorrer a qualquer momento do dia, embora a expectativa seja maior a partir do final da manhã ou começo da tarde, podendo ter caráter contínuo (chuvas persistentes) ou recorrente (vários momentos de chuva), com períodos de chuva moderada a forte, e chances de temporais (quando há ocorrência de raios)”, citou em nota.