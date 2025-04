Puxões de cabelo, tapas e sutiã rasgado: mulheres brigam em UPA

A demora no atendimento na UPA de Samambaia, no Distrito Federal, terminou em barraco na noite de segunda-feira (21), feriado de Tiradentes e aniversário de Brasília. Duas mulheres trocaram agressões no chão da unidade — com direito a puxões de cabelo, tapas e até sutiã rasgado.

Um vigilante interveio, enquanto a Polícia Militar foi chamada para conter as mulheres. Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), as pacientes envolvidas na briga estavam em situação de rua e começaram a discussão enquanto esperavam atendimento. Logo, mais pessoas foram chamadas, e a confusão se espalhou pelas dependências da unidade, informou o Metrópoles.

Antes disso, outras pacientes já haviam discutido com os seguranças por causa da espera.