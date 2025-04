Aposta de Piracicaba acerta prêmio da Lotofácil e leva R$ 500 mil

Uma aposta de Piracicaba levou o prêmio principal da Lotofácil, que foi sorteada no último sábado (5). O prêmio da aposta piracicabana foi de R$578.328,10. O sortudo acertou os 15 números sorteados, em uma aposta simples, fora de bolão. Outros dois sortudos - um de Santa Isabel do Pará (PA) e outra de Coroados (SP) - também acertaram os 15 números sorteados e levaram o prêmio de R$578.328,10. No total, o prêmio sorteado foi de R$ 1,8 milhão. O prêmio saiu na lotérica Bolão da Sorte de Piracicaba.

Além da aposta que levou o prêmio principal, outras quatro apostas piracicabanas levaram prêmios no sorteio. Os sortudos acertaram 14 dos 15 números sorteados e levaram, cada um, R$1.698,35. A Lotofácil é a loteria que premia o apostador de forma mais fácil. Segundo a Caixa Econômica Federal, para concorrer, os apostadores devem selecionar até 20 dos 25 números disponíveis no volante de apostas. Dos números disponíveis, 15 são sorteados. São premiados os apostadores que acertarem entre 11 e 15 números. O próximo sorteio acontece nesta segunda-feira (7), às 19h.