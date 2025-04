Mulher é presa com 100 cápsulas de cocaína no estômago

A Polícia Federal prendeu, no início da noite desta quinta-feira (3), uma mulher de 36 anos, flagrada com 100 cápsulas de cocaína ingeridas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A suspeita tentava embarcar para Orly, na França, quando foi identificada durante ação de fiscalização no terminal de passageiros.

Saiba mais

A prisão foi realizada no âmbito da Operação Shield, uma ação anual da PF de combate a crimes na aviação civil e ao tráfico nacional e internacional de drogas. A operação, iniciada em janeiro deste ano, seguirá até 31 de dezembro de 2025, com apoio da Receita Federal.