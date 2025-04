Jovem morto em abordagem policial é sepultado em Piracicaba

Em meio à dor, revolta e pedidos de justiça, foi sepultado nesta quinta-feira (3) no Cemitério da Vila Rezende, o jovem Gabriel Junior Oliveira Alves da Silva, de 22 anos, morto com um tiro durante uma abordagem policial no Jardim Maria Cláudia, na região do Vila Sônia, nesta terça-feira (1) em Piracicaba.

Amigos e familiares se despediram de Gabriel com homenagens, camisetas estampadas com sua foto e mensagens de carinho. Ao mesmo tempo, protestaram contra a ação policial e a truculência da abordagem na via pública.