Ambulância atropela e mata cavalo; duas pessoas ficam feridas

Uma ambulância atropelou e matou um cavalo na manhã desta quinta-feira (3) no quilômetro 98 da Rodovia Engenheiro João Zelo (SP 147) em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo informações, o acidente ocorreu quando o veículo trafegava no sentido oeste e o animal entrou na rodovia. A ambulância, que estava indo de São João da Boa Vista para Campinas, tinha cinco ocupantes, dois dos quais ficaram feridos.

O cavalo morreu no local. As vítimas foram encaminhadas ao hospital em Limeira. Equipes da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária estiveram no local, mas o proprietário do animal não foi localizado.