Pedreiro perde R$ 11 mil no golpe do 'falso vendedor de carros'

Um pedreiro sofreu um grande prejuízo ao cair no golpe do “falso vendedor de carros” nesta terça-feira (1) em Piracicaba.

De acordo com o boletim, a vítima encontrou um veículo Ford Courier à venda em um aplicativo de marketplace e entrou em contato com um homem identificado como Fernando, que anunciou o carro por R$ 18 mil. O suposto proprietário enviou fotos, vídeos e cópias dos documentos, alegando ter comprado o automóvel de sua vizinha. No entanto, o veículo ainda estava no nome do marido da mulher.

Fernando instruiu o pedreiro a verificar o carro com a vizinha e, caso gostasse, fazer o pagamento. Paralelamente, o golpista enganou a verdadeira dona do veículo, que havia anunciado a Courier por R$ 29 mil, dizendo que o comprador era um prestador de serviço e que o carro faria parte do pagamento por uma obra.