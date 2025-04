Corpo é encontrado com marcas de facão em pasto de Piracicaba

Segundo informações preliminares, moradores que passavam pela região avistaram o corpo de um homem aparentando entre 25 e 30 anos, com diversas marcas de golpes de facão pelo corpo e na cabeça. Assustados com a cena, eles chamaram o caseiro da propriedade que acionou a Polícia Militar.

As equipes compareceram no local com a funerária e a delegada Dra. Juliana Ricci, do DEIC, que acompanhou os trabalhos da Polícia Científica. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária, pra exame necroscópico.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada, e as circunstâncias do crime seguem sob investigação.