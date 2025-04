Piracicaba entra em alerta de chuvas intensas e vendavais

Piracicaba entrou em alerta para chuvas intensas, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O alerta é válido até as 10h desta quinta-feira, e indica chuva de até 50 milímetros por dia e ventos intensos, de até 60 quilômetros por hora.

Nesta terça-feira (9), a previsão indica muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas. A máxima prevista é de 29ºC. Na quinta-feira a mínima fica em 20°C e a máxima chega aos 30°C. Pode chover ao longo do dia, com pancadas isoladas principalmente no período da tarde e noite.

Na sexta-feira (11), a mínima prevista deve ser de 16ºC e a máxima de 30°C, com muitas nuvens no céu mas pouca chance de chuva.